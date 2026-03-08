الدفاع الكويتية: التصدي لموجةٍ طائرات مسيّرة معادية اخترقت أجواء البلاد

قالت وزارة الدفاع الكويتية، إنها تصدّت منذ فجر اليوم السبت لموجةٍ من الطائرات المسيّرة التي وصفتها بالمعادية واخترقت أجواء البلاد.

وأضافت في بيان، أن الدفاعات الجوية الكويتية تعاملت مع 7 طائراتٍ مسيّرة في شمال وجنوب البلاد، وأضافت: «خلّفت هذه الهجمات الغاشمة أضراراً ماديةً فقط نتيجة سقوط شظايا».

وبحسب البيان، أوضحت رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات المسموعة في مناطق متفرقة من البلاد هي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للصواريخ الباليستية والجوالة والطائرات المسيّرة.



كما أهابت رئاسة الأركان العامة للجيش بالجميع ضرورة التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.



وختم البيان: «تؤكد القوات المسلحة الكويتية أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن البلاد، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية».