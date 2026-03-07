مقتل 6 أشخاص في أعاصير مدمرة بوسط أمريكا

أسفرت عواصف قوية بالولايات المتحدة مصحوبة بأعاصير عن مقتل 4 أشخاص في جنوب ولاية ميشيجان وشخصين في شرق ولاية أوكلاهوما، يوم الجمعة، مخلفة أضرارا واسعة النطاق، من بينها انهيار منازل وسقوط أشجار وخطوط كهرباء.

وفي ميشيجان، قتل 3 أشخاص وأُصيب 12 آخرون في منطقة يونيون ليك قرب يونيون سيتي بعد أن ضرب إعصار على ما يبدو المنطقة، وفقا لمكتب شرطة مقاطعة برانش. وعلى بعد نحو 50 ميلا "81 كيلومترا" إلى الجنوب الغربي، أفاد مسئولون في مقاطعة كاس بوقوع حالة وفاة وعدة إصابات بعد أن لامس إعصار الأرض هناك.

وفي ولاية أوكلاهوما، جنوب تولسا، قال مكتب شرطة مقاطعة أوكمولجي إن إعصارا ضرب بلدة بيجز وتسبب في مقتل شخصين داخل منزل.

وضربت العواصف مساحة واسعة من وسط الولايات المتحدة، ما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات ومراقبة للأعاصير من أوكلاهوما مرورا بآيوا وصولا إلى ميشيجان.