إصابة جنديين إسرائيليين بهجوم صاروخي لحزب الله في جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إصابة جنديين بجروح متوسطة جراء هجوم صاروخي نفذه حزب الله استهدف موقعًا عسكريًا للجيش في جنوب لبنان بعد ظهر الجمعة.

وأوضح الجيش أن الجنديين يخدمان في لواء "جفعاتي"، وقد جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تم إبلاغ عائلتيهما بالحادث.

ووفق بيان الجيش، أطلق حزب الله خلال الهجوم عدة صواريخ موجهة مضادة للدروع باتجاه الموقع العسكري، مشيرًا إلى أن سلاح الجو استهدف بعد دقائق الخلية التي نفذت العملية، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

من جانبه، أعلن حزب الله مسؤوليته عن الهجوم، موضحًا أنه استهدف الموقع العسكري نفسه الذي كان قد هاجمه قبل يوم، ما أدى حينها إلى إصابة ثلاثة جنود إسرائيليين آخرين، بينهم جندي بجروح خطيرة.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، ارتفع عدد الجنود المصابين في هجمات حزب الله منذ استئناف القتال يوم الاثنين إلى 13 جنديًا.

وأضاف الجيش أن حزب الله بدأ مهاجمة إسرائيل، وفق قوله، ردًا على اغتيال المرشد الأعلى الإيراني، فيما ردت إسرائيل بإطلاق عمليات عسكرية برية وجوية تهدف إلى إبعاد الحزب عن الحدود.

وأشار البيان إلى أن حزب الله أطلق منذ يوم الاثنين عشرات الصواريخ والطائرات بدون طيار درون باتجاه إسرائيل.