كشفت محطة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية، في تقرير اليوم السبت، فاتورة الحرب الأمريكية على إيران، موضحة أن تكلفة الحرب في الشرق الأوسط مرتفعة جدًا، خاصة بالنسبة للولايات المتحدة.

ووفق تقديرات مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الفرنسي بلغت تكلفة أول 100 ساعة من العمليات العسكرية نحو 3.7 مليار دولار، أي ما يقارب 900 مليون دولار يوميًا.

وتشمل هذه التكاليف العمليات العسكرية المباشرة، وتعويض مخزون الذخائر، إضافة إلى الخسائر المادية وإصلاح البنية التحتية المتضررة.

- حجم الضربات العسكرية

ووفقاً للمحطة الفرنسية فإن الجيش الأمريكي قد كشف بأن العمليات العسكرية ضد إيران شهدت كثافة كبيرة في الضربات، حيث تم استهداف أكثر من 3 آلاف هدف منذ بداية الهجوم، موضحة أن هذه الإحصاءات تظهر مدى اتساع نطاق العمليات العسكرية وسرعة تصاعدها خلال الأيام الأولى من الحرب.

- طبيعة الأهداف التي تم قصفها

وتضمنت الضربات أهدافًا عسكرية استراتيجية داخل إيران، مثل مراكز القيادة والتحكم العسكرية، إضافة إلى السفن والغواصات التابعة للجيش الإيراني.

كما استهدفت العمليات أيضًا أنظمة الدفاع الجوي، في محاولة لإضعاف القدرة العسكرية الإيرانية.

- الخسائر في القدرات العسكرية الإيرانية

ولفتت المحطة الفرنسية إلى أن التقارير العسكرية أفادت بأن القوات الأمريكية تمكنت من إغراق 43 سفينة تابعة للجيش الإيراني خلال العمليات. كما أعلنت إسرائيل أن العمليات المشتركة مع الولايات المتحدة أدت إلى تدمير نحو 60% من منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية، وهو ما يشير إلى تأثير كبير على القدرات الصاروخية الإيرانية.

- استمرار التصعيد العسكري في المنطقة

يأتي ذلك في ظل استمرار تبادل الضربات في المنطقة، حيث سمعت انفجارات في عدة مدن مثل دبي والمنامة والقدس، بالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة زيادة إنتاجها من الأسلحة استعدادًا لاستمرار العمليات العسكرية.