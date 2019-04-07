المعارضة في فنزويلا تبدأ مسيرة «عملية الحرية»

تظاهر أنصار المعارضة في فنزويلا احتجاجا على انقطاعات التيار الكهربائي بصفة مستمرة منذ شهر في البلاد.

ووصف خوان جوايدو، الذي دعا نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد هذه المظاهرات التي شملت 358 مدينة بأنها "عملية الحرية" التي ستجبر رئيس الدولة نيكولاس مادورو على الاستقالة.

وقال جوايدو اليوم السبت خلال المسيرة الكبرى في كاراكاس "لا نطالب فقط بالماء والإضاءة، ولكن أيضا بالديمقراطية وضمان المستقبل".

وأضاف جوايدو أن مادورو يبقى في سدة الحكم فقط بمساندة مجموعات الميليشيات المسلحة، مشيرا إلى أن أكثر من 90 % من الشعب يريد تغيير الحكومة.

ودعا جويدو أنصاره إلى التظاهر يوم الأربعاء المقبل بقوة مضاعفة، معلنا في الوقت نفسه عن عقد مؤتمر دولي يناقش كيفية تجاوز فنزويلا الأزمة السياسية والاجتماعية الراهنة، إلا أنه لم يحدد موعدا لذلك.