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باكستان تطلق سراح 100 صياد هندي كبادرة حسن نية

اسلام اباد - أ ش أ
نشر فى : الأحد 7 أبريل 2019 - 9:17 م | آخر تحديث : الأحد 7 أبريل 2019 - 9:17 م

أطلقت السلطات الباكستانية، اليوم الأحد، سراح 100 صياد هندي محتجز لديها، كبادرة حسن نية في ظل التوترات بين البلدين.

وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية أنه تم نقل الصيادين تحت حراسة أمنية مشددة بالقطار، حيث سيتم تسليمهم إلى السلطات الهندية على الحدود بين البلدين.

وتأتي الخطوة الباكستانية في إطار إعلان اعتزامها إطلاق سراح 360 سجينا هنديا معظمهم من الصيادين على 4 مراحل خلال الشهر الجاري.

وتم ضبط الصيادين بتهمة التعدي على المياه الإقليمية الباكستانية وانتهاك الحدود البحرية الدولية، وعادة ما تلقي باكستان والهند القبض على الصيادين من الجانبين بسبب التهمة ذاتها.

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