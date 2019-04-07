صيني يجمع 1000 قميص للاعبي كرة قدم دوليين ممهورة بتوقيعهم

تمكن مواطن صيني يدعى لي ليه، من جمع أكثر من 1000 قميص للاعبي كرة قدم دوليين ممهورة بتوقيعهم.

وذكرت (شبكة الصين)، اليوم الأحد، أن لي ليه، وهو من سكان مدينة هانغتشو بمقاطعة تشجيانغ شرقي الصين، بدأ في جمع قمصان لاعبي كرة القدم منذ صغره، ويعمل الآن مسؤولا صحفيا في نادي "تشجيانغ جرين سيتي" الصيني لكرة القدم.

وأضافت الشبكة أن ليه فتح قبل التخرج في الجامعة متجرا على منصة "تاو باو" الإلكتروني لبيع قمصان لاعبي كرة القدم، وبعد أكثر من 10 سنوات، تعرف على الكثير من الأصدقاء الذين يمتلكون نفس الهواية عبر متجره الإلكتروني، ليتحول متجره، الذي يزدحم بقمصان لاعبي كرة القدم الدوليين، إلى ملتقى لمشجعي كرة القدم في البلاد.

واستغل ليه طبيعة عمله في أحد أندية كرة القدم بالصين، والتي جعلته يسافر دائمًا إلى خارج البلاد مع أعضاء الفريق للمشاركة في التدريب أو المباريات مع فرق عالمية مشهورة، حيث يقوم بعد المباريات بتبادل القمصان مع لاعبي تلك الفرق.

وتتضمن قمصان كرة القدم التي جمعها ليه وتحمل توقيع لاعبين دوليين، قميص لاعب كرة القدم الفرنسي السابق زين الدين زيدان استطاع الحصول عليه خلال مشاركة النجم الدولي في حدث رياضي بالصين، إضافة إلى قمصان تحمل توقيع نجوم مثل رونالدو موريرا وباولو مالديني وغيرهما من لاعبي كرة القدم المشهورين.. وبالنسبة إلى ليه، تمثل هوايته الخاصة بجمع قمصان اللاعبين الدوليين متنفسا يساعده على مواجهة ضغوط العمل، وثروة يمكنه الاستفادة منها وقت الحاجة.