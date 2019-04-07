بدء دورة تدريبية حول تغطية الانتخابات للصحفيين في موريتانيا

افتتح وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، سيدي محمد ولد محمد، اليوم السبت، في العاصمة نواكشوط، الملتقى الإعلامي حول التغطية الإعلامية المهنية للانتخابات التي ستجري في شهر يونيو القادم.

وينظم الدورة شبكة الصحفيات الموريتانيات، بالتعاون مع وزارة الثقافة الموريتانية واللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم.

وقال منظمو الدورة أن ثلاثين صحفيًا سيستفيدون منها من بين مختلف المؤسسات الإعلامية ومدونين على صفحات التواصل الاجتماعي.