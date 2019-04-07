النمسا تقرر تمد عمل النقاط الحدودية مع المجر وسلوفينيا حتى نوفمبر القادم

أعلنت وسائل إعلامية محلية، اليوم الأحد، أن النمسا قررت تمديد فترة عمل نقاط التفتيش الحدودية مع المجر وسلوفينيا حتى شهر نوفمبر القادم على الأقل.

ونقلت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية عن وزير الداخلية النمساوي هربرت كيكل قوله، في خطاب أرسله إلى المفوضية الأوروبية، أن القرار الذي اتخذته بلاده جاء في ظل استمرار تزايد أعداد المهاجرين بشكل غير شرعي و"التهديد الإرهابي الوشيك"، في ظل احتمالية عودة المقاتلين المتبقين من تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق.

وأشارت الشبكة إلى أنه كان من المفترض أن ينتهي وجود النقاط التفتيشية في 11 مايو المقبل.

يذكر أن النمسا وباقي دول الاتحاد الأوروبي تسمح بالتنقل فيما بينها بسهولة ويسر، إلا أنها وضعت نقاط التفتيش الطارئة عام 2015، بعد وصول أكثر من مليون لاجئ ومهاجر إلى أوروبا.