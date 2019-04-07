لافروف: تشكيل اللجنة المعنية بوضع الدستور السوري الجديد اكتمل تقريبا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن تشكيل اللجنة المعنية بوضع الدستور السوري الجديد اكتمل تقريبا، موضحا أنها ستبدأ قريبا عملها في جنيف.

وأضاف لافروف، في معرض تعليقه على محادثاته مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الأحد: "شددنا على أنه لا بديل للحل السياسي في سوريا بما يتسق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وقرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عُقد في يناير من العام الماضي في سوتشي".

وتابع لافروف -حسبما نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية: "بناء على تلك القرارات، فقد اكتمل تقريبا العمل على تشكيل اللجنة الدستورية، وآمل أن يكون زملاؤنا في الأمم المتحدة قادرين على الالتزام بتعهدهم بتسهيل عمل تلك اللجنة، التي ينبغي أن تبدأ عملها في جنيف في المستقبل القريب".

وأشار المسئول الروسي إلى أن موسكو وعمّان أظهرا اهتماما مشتركا بـ"إعادة سوريا إلى الأسرة العربية"، مؤكدًا: "سنسهل ذلك بأي طريقة في وسعنا".