كندا تصف الإبادة الجماعية للتوتسي «بأحد أحلك الفصول في التاريخ الحديث»

أحيت الحكومة الكندية اليوم الأحد الذكرى الـ25 للإبادة الجماعية للتوتسي في راوندا، واصفة هذا اليوم بأنه أحد أحلك الفصول في التاريخ الحديث.

وقال رئيس الوزراء جستن ترودو - بمناسبة الذكرى - "اليوم نتذكر أحد أحلك الفصول قي التاريخ الحديث - الإبادة الجماعية في عام 1994 للتوتسي في رواندا والتي بدأت في مثل هذا اليوم منذ 25 عاما وخلال الشهور التي تلته أكثر من 800 ألف من قبيلة التوتسي الأبرياء والهوتو المعتدلين قتلوا بوحشية في حملة منظمة من الإبادة الجماعية".

وأضاف "في هذا اليوم ننضم إلى الشعب الرواندي والمجتمع الدولي لتذكر من فقدوا أرواحهم في هذه الإبادة الجماعية. ونعرب عن تعاطفنا العميق مع عائلاتهم وأحبائهم وكل من عاش بآلام بسبب هذه المذابح".

وأشاد رئيس الوزراء بشجاعة الذين خاطروا بحياتهم خلال تلك الفترة لإنقاذ حياة الآخرين، وخاصة بعثة الأمم المتحدة لدعم السلام في رواندا، ومن بينهم القوات الكندية المشاركة فيها، مشددا عمل بلاده مع شركائها للدفاع عن حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم للتأكد من أن مثل هذه المذابح لن تتكرر أبدا.