اجتماع عربي لمتابعة الاتفاقيات البيئية الدولية المعنية بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة

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بدأت اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة العربية ، أعمال الاجتماع الـ(36) للفريق العربي المعني بمتابعة الاتفاقيات البيئية الدولية المعنية بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة ، بحضور الدكتور جمال جاب الله مدير إدارة البيئة والسكان والموارد المائية بالجامعة العربية.

ويناقش الاجتماع الذي يعقد على مدى ثلاثة أيام ، متابعة اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود ومتابعة أنشطة المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية التابع لاتفاقية بازل ومتابعة اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة.

كما يناقش الاجتماع متابعة اتفاقية روتردام بشأن إجراءات الموافقة المسبقة عن علم لبعض الكيماويات ومبيدات الآفات الخطرة المتداولة في التجارة الدولية.

ويبحث الاجتماع متابعة بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون إلى جانب متابعة النهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للكيماويات.