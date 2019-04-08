وزيرا خارجية الكويت واليمن يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

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بحثت الكويت واليمن اليوم الأحد، سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة.

جاء ذلك خلال لقاء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع وزير خارجية الجمهورية اليمنية خالد اليماني بمناسبة زيارته الرسمية إلى دولة الكويت، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وذكرت وكالة كونا أن الجانبين ناقشا أيضا آخر التطورات على الساحة اليمنية والجهود الدولية الهادفة الى ايجاد حل سياسي للأزمة في اليمن والتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني ،إضافة إلى آخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.

وقد جدد الشيخ صباح الخالد أثناء اللقاء موقف دولة الكويت الثابت ووقوفها حكومة وشعبا إلى جانب اليمن.

ومن جانبه ثمن الوزير اليمني عاليا الدبلوماسية الكويتية ودورها الإنساني الكبير في مختلف بقاع العالم مقدرا دعم دولة الكويت الرسمي والشعبي الذي تقدمه للشعب اليمني.

يشار إلى أن الجيش الوطني اليمني ،المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية ،يخوض قتالا لاستعادة سيطرة الحكومة الشرعية على ربوع البلاد من قبضة الحوثيين الذين استولوا على عدة مناطق في البلاد 2014.