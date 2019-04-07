صائب عريقات: لم اتفاجأ بتصريح نتنياهو حول اعتزامه ضم أجزاء من الضفة الغربية

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن إسرائيل ستستمر في انتهاك القانون الدولي ب "وقاحة" طالما تجد حصانة للإفلات من العقاب من المجتمع الدولي، "ولا سيما مع دعم إدارة الرئيس الامريكى ترامب وتأييدها لانتهاك إسرائيل للحقوق الوطنية والإنسانية للشعب الفلسطيني".

واضاف عريقات سنواصل المطالبة بحقوقنا عبر المحافل الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، حتى نحقق العدالة التي طال انتظارها، مؤكدا أنه لم يتفاجأ من تصريحات نتنياهو حول اعتزامه ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل حال إعادة انتخابه.

وكان عريقات قد صرح الشهر الماضي بإن الخطوة المقبلة للرئيس الأمريكي قد تكون ضم الضفة الغربية والاعتراف بدولة غزة تحت راية حركة حماس، وذلك بعد اعتراف ترامب بضم الجولان لإسرائيل.

يذكر ان نتنياهو صرح أمس السبت اعتزامه ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل، مؤكدا أنه لن يزيل مستوطنة واحدة من المنطقة وسوف يسعى بطبيعة الحال إلى السيطرة على منطقة غرب الأردن.

وأوضح نتنياهو أنه في حال القيام بمزيد من الانسحاب فإن هناك مخاوفا من نشأة "قطاع غزة آخر في الضفة الغربية".