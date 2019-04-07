الشرطة الإسبانية تلقي القبض على أكثر الأشخاص المطلوبين لدى بولندا

تمكنت الشرطة الإسبانية من إلقاء القبض على مليونير هارب وُصف بأنه أكثر الأشخاص المطلوبين من جانب السلطات البولندية.

ولم تكشف الشرطة الوطنية الإسبانية، حسبما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم السبت، عن هوية الشخص سوى بالأحرف الأولى من اسمه "إم. إيه. إف." ولم تحدد مكان إلقاء القبض عليه، غير أنها نوهت إلى موقعه الذي كان بالقرب من مدينة بلنسية شرقي البلاد المطلة على ساحل البحر المتوسط.

وأشارت إلى أن الشخص زعم أنه فر من بولندا بعد إدانته بإجراء تسجيلات صوتية غير قانونية في العاصمة وارسو خلال الفترة بين عامي 2013 و2014 بهدف استغلالها لتحقيق مكاسب نقدية.

وفي نفس السياق، لفتت الشبكة الأمريكية إلى أن السلطات البولندية - من جهتها - كانت قد أصدرت مذكرة توقيف أوروبية للشخص في الأول من شهر أبريل الجاري.