مسؤول أمني أفغاني يحذر حركة طالبان من عدم الانضمام لمحادثات السلام

حذر قائد شرطة إقليم بغلان الأفغاني داد فدائي، حركة طالبان من عدم الانضمام لمحادثات السلام.

وأصدر فدائي- حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية، اليوم الأحد - تعليمات لجميع القوات بالتعامل بمنتهى الحزم والقوة مع عناصر الحركة الذين يقاتلون ضد الشعب والحكومة.

وأشار إلى أنه تم وضع نقاط تفتيش جديدة على طول طريق "بلخ- بغلان" السريع لتأمين هذا الطريق الرئيسي، ومنع (طالبان) من تنفيذ أي هجمات.

وأكد أنه لن يتم السماح لعناصر الحركة باستهداف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، مشيرا إلى قدرة القوات الأفغانية على توفير الأمن للسكان والحفاظ عليه.

من جهتهم، دعا سكان الإقليم قوات الأمن إلى إجراء عملية تطهير لمنع حركة (طالبان) من تنفيذ هجمات بالإقليم، مؤكدين أهمية هذه العملية، محذرين من أن عدم إجرائها سيحول الإقليم إلى منطقة غير آمنة.