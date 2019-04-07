رئيس حكومة أفغانستان: حوار واشنطن مع طالبان يجب أن يؤدي لحوار بين الحركة وكابول

أكد الرئيس التنفيذي للحكومة الأفغانية (رئيس الحكومة) عبد الله عبد الله، أن الحوار الأمريكي مع حركة طالبان يجب أن تكون نتيجته جلوس الطرفين " الحكومة الأفغانية و حركة طالبان" للتحاور حول المستقبل.

وقال عبد الله في حديث لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الأحد، "إن هذه اللقاءات يجب أن تؤدي إلى جلوس الأفغان معاً لكي يقرروا سويا مستقبل البلاد،موضحا أن هناك أمورا أخرى تعني الأمريكيين مثل علاقات طالبان بالقاعدة والحركات الإرهابية الأخرى، وهو أمر يثير قلق الأمريكيين، لذلك فهم يتحدثون بشكل مباشر مع طالبان".

وأضاف عبد الله "لكن حينما يتعلق الأمر بأفغانستان، وبالحاجة للتوصل إلى وقف إطلاق النار فإن الحكومة الأفغانية وحركة طالبان يجب أن يجلسا معا ويتحاورا من أجل المستقبل".