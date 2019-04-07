الخارجية المجرية تحتج على قرار منع سياسي مجري من دخول أوكرانيا

أعلنت وسائل إعلامية مجرية أن وزارة الخارجية استدعت السفيرة الأوكرانية لدى البلاد ليوبوف نيبوب، لإبلاغها احتجاجها الرسمي على قرار "كييف" بمنع سياسي مجري-روماني الجنسية من دخول أوكرانيا.

وذكرت شبكة "روسيا اليوم" أن السلطات الأوكرانية منعت السياسي هونور كيلمن، من دخول أوكرانيا حتى عام 2020 على أقل تقدير، فيما قال كيلمن إنه لم يُبلغ بالسبب وراء عدم السماح له بالدخول، مشيرا إلى أنه تم منعه عندما حاول زيارة مهرجان لمواطنين مجريين في غرب البلاد.

ويرأس كيلمن حزب التحالف الديمقراطي للمجريين في رومانيا، كما شغل منصب وزير الثقافة المجري.

وكانت العلاقات بين المجر وأوكرانيا قد شهدت توترا في شهر يناير الماضي، بسبب منح القنصلية المجرية الواقعة في غرب أوكرانيا جوازات سفر مجرية لمواطنين أوكرانيين.