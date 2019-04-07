الكويت ترسل طائرة الإغاثة الثانية إلى متضرري السيول في إيران

أقلعت طائرة المساعدات الكويتية الإغاثية الثانية من قاعدة عبد الله المبارك الجوية، اليوم الأحد، متجهة إلى إيران وعلى متنها 40 طنًا من المواد الغذائية والمساعدات للمتضررين من السيول.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور هلال الساير - في تصريح صحفي - "إن جسر المساعدات الجوي الذي تسيره الجمعية للمتضررين من السيول في إيران، يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الكويتية، موضحا أن الطائرة الثانية تحمل 1600 سلة غذائية، و1200 كيس أرز؛ لمساعدة المتضررين من السيول في مواجهة الأوضاع التي يعيشونها".

وأوضح أن الفريق الميداني للجمعية سيتولى الإشراف على عمليات توزيع المساعدات بالتنسيق مع السفارة الكويتية لدى طهران والهلال الأحمر الإيراني، دعمًا للجهود الإغاثية لتحسين أحوال الشرائح المتضررة والحد من تداعيات الظروف التي خلفتها كارثة السيول، معربًا عن أمله في أن تساهم تلك المساعدات في التخفيف من معاناة المتضررين من السيول.

وكانت أولى طائرات الجسر الإغاثي الكويتي قد وصلت إلى إيران أمس الأول محملة بمؤونة جمعية الهلال الأحمر الكويتية؛ لمساعدة المتضررين جراء السيول والفيضانات التي اجتاحت عددًا من مناطقها منذ 17 مارس الماضي، والتي أدت إلى إخلاء عدد من القرى في محافظة (خوزستان) جنوب غرب إيران.