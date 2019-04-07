بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تدعو إلى هدنة لإجلاء الجرحى من جنوب طرابلس

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى هدنة إنسانية، اليوم الأحد، لمدة ساعتين لإجلاء الجرحى والمدنيين من جنوب طرابلس .

وقالت البعثة، في بيان على موقعها الالكتروني اليوم، إنها تدعو جميع الأطراف العسكرية المتواجدة في منطقة وادي الربيع والكايخ وقصر بن غشير والعزيزية إلى احترام هدنة إنسانية بين الساعة الرابعة والسادسة من بعد ظهر اليوم لتأمين إجلاء الجرحى والمدنيين من قبل أجهزة وطواقم الإسعاف والطوارئ والهلال الأحمر الليبي.

وكان المشير خليفة حفتر، الذى عينه مجلس النواب المنتخب قائدًا عاما للجيش الليبي، أمر قواته يوم الخميس الماضي بالزحف إلى طرابلس والاستيلاء عليها من الحكومة المنافسة التي تدعمها الأمم المتحدة.