متظاهرون بمدينة تايوانية يحتجون على زيارة عمدة المدينة لمكتب اتصال في هونج كونج

خرج آلاف السكان بمدينة كاوهسيونج جنوب تايوان إلى الشوارع، اليوم الأحد، للاحتجاج على زيارة عمدة المدينة الجديد لمكتب اتصال موالي لبكين في مدينة هونج كونج، ذات الحكم شبه الذاتي.

وزار عمدة المدينة هان كو-يو من "الحزب القومي الصيني" المعارض، الصديق للصين، الذي تم تدشينه في ديسمبر الماضي، جنوب الصين الشهر الماضي لبيع منتجات زراعية.

وفي 22 مارس الماضي، زار سرا مكتب اتصال للجمهورية الشعبية في هونج كونج مما أثار انتقادات.

وتطالب بكين بأحقيتها في السيادة على تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي وهددت باستعادة الجزيرة بالقوة إذا اتخذت أي خطوات واضحة نحو الاستقلال.

ودمجت الجمهورية الشعبية المستعمرتين الأوروبيتين السابقتين، هونج كونج ومكاو، تحت ما سمته مبدأ "دولة واحدة ونظامان"، الذي يسمح للمدينتين بأن يكون لديهما قدرًا محددًا من الحرية، غير ممكنة في البر الرئيسي الصيني وخطة بكين هي دمج تايوان بنفس الطريقة.

وكانت رئيسة تايوان، تساي إينج-وين قد قالت في يناير الماضي إن تايوان لن تقبل على الإطلاق بخطة الصين بتطبيق مبدأ "دولة واحدة ونظامان" للجزيرة.

وشارك في مسيرة "كاوهسيونج"، اليوم الأحد التي حملت عنوان "ارفضوا دولة واحدة ونظامين وابنوا دولة جديدة" خمسة آلاف متظاهر، من بينهم مواطنون وطلاب جامعيون ونشطاء حقوقيون وشخصيات سياسية من مختلف الأحزاب، طبقا لمنظم المسيرة، "جبهة مواطني تايوان.

وردا على المظاهرة، قال عمدة المدينة هان كو-يو اليوم الأحد أنه يحترم الآراء المتنوعة في المجتمع.

وكان هان قد قال لأعضاء مجلس مدينة كاوهسيونج إنه يعارض مبدأ "دولة واحدة ونظامان" مشددا على أن زيارته إلى الصين نتجت عنها طلبات قيمتها 8ر3 مليار دولار تايواني (123 مليون دولار أمريكي).

ولدى تايوان حكومتها الخاصة منذ عام 1949، عندما فر القوميون الصينيون إلى هناك بعد أن خسروا حربًا أهلية أمام الشيوعيين.

وتعتبر بكين أن تايوان جزء من أراضيها.