بولندا تعتزم مطالبة ألمانيا 900 مليار دولار عن خسائر الحرب العالمية الثانية

أعلنت بولندا، اليوم الأحد، عزمها مطالبة ألمانيا بتعويضات مالية عن الخسائر التي لحقت بها في الحرب العالمية الثانية، وكشفت أن المبلغ يقدر بـ900 مليار دولار.

وقال النائب في البرلمان البولندي، العضو في اللجنة المختصة في تقدير قيمة التعويضات، وفقا لقناة "روسيا اليوم" - "إن الحديث يدور حول مبلغ لا يقل عن 900 مليار دولار" ، مضيفا أن تجاهل الحكومة البولندية لمسألة التعويضات خلال الـ 30 سنة الماضية يعد عارا ، مشيرا إلى أنه يتعين على ألمانيا دفع مبالغ مالية لائقة كتعويضات.

كان الرئيس البولندي، أندريه دودا، قد صرح في وقت سابق بأن مسألة التعويضات التي تطالب بها بلاده لا تزال مفتوحة.

في المقابل، أكدت ألمانيا - حسب روسيا اليوم - في تصريحات سابقة أنها لا تنوي دفع أي تعويضات إلى بولندا، ولا يوجد أساس للتشكيك في تخلي بولندا عن التعويضات سنة 1953.