بنك الجزائر المركزي يعلن إجراءات استثنائية للمؤسسات الاقتصادية المتضررة من أزمة الكورونا

أعلن بنك الجزائر المركزي اليوم الثلاثاء عن تدابير استثنائية تسمح للمؤسسات المالية والبنوك برفع قدراتها التمويلية تجاه المؤسسات الاقتصادية المتضررة من تداعيات وباء كورونا.

وقال بيان لبنك الجزائر اليوم إنه "في إطار الإجراءات المتخذة لمجابهة تبعات تفشي وباء فيروس كورونا، فإن بنك الجزائر وإدراكا منه بضرورة حماية الاقتصاد الوطني وتوفير الشروط الضرورية لمواصلة نشاط المؤسسات الانتاجية بصفة منتظمة، اتخذ سلسلة من التدابير الاستثنائية، تندرج ضمن المساعي الوطنية لتخفيف الاثار الاقتصادية لهذا الوباء العالمي".

وأضاف البيان أنه تم إقرار إجراءات استثنائية لتخفيف بعض الأحكام الاحترازية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية من أجل السماح لها برفع قدراتها التمويلية تجاه المؤسسات الاقتصادية، موضحا أن أهم التدابير المتخذة في هذا السبيل تتمثل في تأجيل تسديد أقساط القروض المستحقة أو إعادة جدولة قروض للزبائن المتأثرين بالظروف الناجمة عن تفشي وباء كورونا.

وأشار إلى أن الإجراءات تتضمن مواصلة التمويلات للزبائن المستفيدين من تأجيل تسديد القروض أو إعادة جدولتها اضافة الى تخفيض الحد الادنى لمعامل سيولة البنوك والمؤسسات المالية، لرفع مستوى التمويلات المتاحة.

وتشمل إجراءات بنك الجزائر أيضا اعفاء البنوك والمؤسسات المالية من إجبارية تكوين وسادة الأمان المقتطعة من أموالها الخاصة.

وأكد بنك الجزائر المركزي أنه يتابع تطور الاوضاع لاتخاذ أي خطوات أخرى، عند الاقتضاء، في سبيل تأمين الظروف الملائمة للسير الحسن للاقتصاد الوطني.