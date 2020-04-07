سعد الدين الهلالي: لو قلقان من كورونا يجوز لك الإفطار وفقا للمذهب المالكي

قال سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الصائم يجوز له الإفطار إذا كان خائفًا من فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، حتى وإن أخبره الطبيب بالاطمئنان، معقبًا: «لو قلقان من كورونا يجوز لك الإفطار وفقًا للمذهب المالكي».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء أمس الاثنين، أن المذهب المالكي جاء للإنسان الذي يشك في نفسه، وتقوم أكثر تعاملاته على الشك، مستشهدًا بالقاعدة الفقهية التي تقول إن صحة الأبدان تُقدم على صحة الأديان، بحسب ذكره.

واستشهد بقول الله تعالى: «يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر»، موضحًا أن مشكلة الأفراد في مصر هو عدم النشأة على ثقافة التعددية الفقهية واستخدام الرخص، وفقًا لتعبيره.

ولفت أستاذ الفقه المقارن إلى أن الله يحب أن تُؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، وفقًا للحديث النبوي الشريف، ذاكرًا أن النبي أمر المنادي للنداء بالصلاة في المنازل في إحدى الليالي الباردة ذات المطر الشديد.

وذكر أن الرأي الفقهي الآخر يقضي بعدم جواز الإفطار إلا بعد التيقن من الخطر وليس من مجرد الشك فيه، مشيرًا إلى أن التيقن في هذه الحالة يرجع إلى الفرد وأهل الذكر من الأطباء، بحسب قوله.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، تسجيل 149 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»؛ إضافة إلى 7 وفيات؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 1322 إصابة في مصر.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت لتصبح 396 حالة، من ضمنهم 259 متعافيًا.