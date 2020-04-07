بريطانيا تسجل 786 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت بريطانيا زيادة جديدة في عدد حالات الوفاة المرتبطة بفيروس كورونا المستجد مرة أخرى، بعد تسجيل 786 حالة وفاة، اليوم الثلاثاء، ليتخطى إجمالي عدد حالات الوفاة بسبب الفيروس في البلاد 6000.

وقالت وزارة الصحة، إن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس ارتفع إلى أكثر من 55 ألفا من بين 270 ألف شخص تم فحصهم، إلا أن خبراء بالحكومة يقدرون عدد المصابين بمئات الآلاف من الأشخاص.

تجدر الإشارة إلى أن بيانات الوزارة لا تغطي إلا الوفيات التي حدثت في المستشفيات، وتستثني حالات الوفاة التي تحدث في مرافق الرعاية، ودور المسنين، والمنازل الخاصة.