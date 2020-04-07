دبلوماسي روسي ينتقد الرفض الأمريكي لتخفيف العقوبات المفروضة على إيران

انتقد دبلوماسي روسي بارز رفض الولايات المتحدة تخفيف العقوبات المفروضة على إيران رغم تفشي فيروس كورونا.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية اليوم الثلاثاء عن ميخائيل أوليانوف، الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، القول إن الولايات المتحدة تتبع نهجا غير عملي برفضها تخفيف العقوبات المفروضة على إيران وسط جائحة كورونا.

وكتب أوليانوف على موقع تويتر: "الولايات المتحدة ليست مستعدة للتفكير في تخفيف العقوبات المفروضة على إيران".

وأضاف: "ناهيك عن الاعتبارات الإنسانية، فعلى أي حال، ليس من العملي أن تفكر في أن فيروس كورونا لا يمكن أن ينتقل بين الدول ويؤثر على 70 ألف جندي أمريكي في المنطقة، فضلا عن الكثير من المدنيين الأمريكيين".

وتقول السلطات الإيرانية إن عقوبات واشنطن ضد الجمهورية الإسلامية تعوق جهودها لاحتواء الفيروس.