

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، عن تسجيل 78 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت حسبما نشرته وكالة الأنباء الكويتية، صباح الثلاثاء، إنه من بين حالات الإصابة الجديدة 69 حالة مخالطة لحالات سابقة، مشيرة إلى أن هذه الحالات من بينها مقيمين من الجنسية الهندية، وحالة واحدة لمقيم من الجنسية الباكستانية، وثلاث حالات لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية، وثلاث حالات لمقيمين من الجنسية المصرية، وحالتين لمقيمين من الجنسية الإيرانية، وحالة واحدة لمقيم من الجنسية السورية، وحالة لمقيم من الجنسية السيلانية، وحالة لمقيم من الجنسية الفلبينية، وحالة من الجنسية الكاميرونية.

وأضافت أنه هناك تسع حالات تحت التقصي الوبائي، منها حالة واحدة لمواطن كويتي، وثلاث حالات لمقيمين من الجنسية الهندية، وحالتين لمقيمين من الجنسية المصرية، وحالة لمقيم من الجنسية الإيرانية، وحالم لمقيم بصورة غير قانونية، وحالة لمقيم من الجنسية الباكستانية.