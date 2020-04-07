 أمريكا تسجل أكثر من 10 آلاف وفاة و367 ألف إصابة منذ انتشار كورونا - بوابة الشروق
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أمريكا تسجل أكثر من 10 آلاف وفاة و367 ألف إصابة منذ انتشار كورونا

واشنطن - أ ش أ:
نشر فى : الثلاثاء 7 أبريل 2020 - 9:40 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 7 أبريل 2020 - 9:40 ص

سجلت الولايات المتحدة 10 آلاف و986 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، و367 ألفا و507 إصابات، وفقًا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وذكرت صحيفة "يو أس أيه توداي" الأمريكية في موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي الحالات يشمل جميع الولايات الأمريكية ومقاطعة كولومبيا وغيرها من الأراضي التابعة للولايات المتحدة، وكذلك جميع الحالات التي أعيدت إلى البلاد.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، إن هناك ضوء في نهاية النفق، مُعتبرًا أن إدارته حققت إنجازًا كبيرًا في مواجهة فيروس كورونا.

وذكر ترامب أن معدل إصابات فيروس كورونا بدأت تستقر نتيجة جهود الجميع، داعيًا المواطنين إلى البقاء في منازلهم، مشيرا إلى أن 125 ألف شخص يخضعون لاختبارات فحص كورونا يوميًا في بلاده.

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