نيويورك تسجل أعلى معدل يومي لوفيات كورونا بـ731 وفاة

سجلت ولاية نيويورك الأمريكية، أعلى معدل يومي لوفيات كورونا وفقا لما أعلنه اندرو كومو حاكم الولاية في مؤتمره الصحفي اليومي اليوم الثلاثاء.

وأوضح كومو أن عدد الوفيات الجديدة بالفيروس بلغ 731 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات في الولاية المتضررة بشدة من الجائحة إلى نحو 5500 حالة.

ووصل إجمالي الحالات الإيجابية في الولاية إلى أكثر من 138 ألف حالة.

وأكد كومو أنه يبدو أنه قد تم الوصول إلى ذروة الأزمة في نيويورك، مشيرا إلى أن عدد المرضى الذين يتلقون العلاج من المرض في المستشفيات لم يعد يرتفع بقوة خلال الفترة الأخيرة.