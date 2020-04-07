 نيويورك تسجل أعلى معدل يومي لوفيات كورونا بـ731 وفاة - بوابة الشروق
الثلاثاء 7 أبريل 2020 8:51 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

نيويورك تسجل أعلى معدل يومي لوفيات كورونا بـ731 وفاة

نيويورك - د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 7 أبريل 2020 - 7:52 م | آخر تحديث : الثلاثاء 7 أبريل 2020 - 7:52 م

سجلت ولاية نيويورك الأمريكية، أعلى معدل يومي لوفيات كورونا وفقا لما أعلنه اندرو كومو حاكم الولاية في مؤتمره الصحفي اليومي اليوم الثلاثاء.

وأوضح كومو أن عدد الوفيات الجديدة بالفيروس بلغ 731 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات في الولاية المتضررة بشدة من الجائحة إلى نحو 5500 حالة.

ووصل إجمالي الحالات الإيجابية في الولاية إلى أكثر من 138 ألف حالة.

وأكد كومو أنه يبدو أنه قد تم الوصول إلى ذروة الأزمة في نيويورك، مشيرا إلى أن عدد المرضى الذين يتلقون العلاج من المرض في المستشفيات لم يعد يرتفع بقوة خلال الفترة الأخيرة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك