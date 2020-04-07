

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، أمس، مقطع فيديو قصير أظهر زحاما شديدا أمام متجر لبيع البيض في مدينة الدمام، ويظهر صوت مصور الفيديو وهو يحذر المواطنين ويذكرهم بجهود الدولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، التي بدأت من تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات، وحظر تجول يبدأ من 7 مساء وحتى 7 صباحا في جزء من مناطق المملكة، وحظر تجول كامل بدأ بمكة والمدينة المنورة، ثم امتد ليشمل محافظات: جدة والطائف والقطيف والخبر.

وبمجرد نشر مقطع فيديو تزاحم المواطنين، بدأ تداول هاشتاج "#السعودية_بدون _بيض"، وأظهرت التغريدات مطالبة المواطنين بالحذر وعدم الانسياق خلف شائعات انخفاض مخزون السلع بالبلاد.

وتدخل المسئولون المعنيون لطمأنة المواطنين، حيث أكد عبدالله كدمان، الرئيس التنفيذي للشركة التعاونية العربية، في تصريح لموقع السبق الإخباري، أن أسعار البيض مستقرة ولا يوجد أي تغيير أو نقص كما يروج له، وأشار إلى وفرة إنتاج المزارع في السعودية؛ حيث يبلغ أكثر من 15 مليون بيضة يومياً بما لا يقل عن 43 ألفا.

وتعليقاً على مقطع الفيديو المنتشر، قال كدمان إن ذلك تغير غير مقبول في سلوك المستهلكين؛ لأن الملاحظ أن كل شخص يغادر المحل كان يحمل ما بين 6 إلى 9 أطباق، وهذا معناه ضعف الطلب أو الاحتياج، وذلك خطأ استهلاكي؛ فسلع مثل البيض لا تقبل التخزين لفترة طويلة، لذلك هو تصرف خاطئ وغير ضروري.

وفي ذات السياق، نقلت وكالة الأنباء السعودية، تصريحات لوزير البيئة السعودي عبدالله أبا الخيل، أكد فيها على تحقيق المملكة الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة بنسبة 116%.

وتابع أبا خليل، أن قرار الوزارة الذي أصدرته أمس باستيراد كميات إضافية من بيض المائدة، يأتي للقضاء على بعض الممارسات السلبية التي أشعرت بوجود نقص في إمدادات البيض.

وأشار إلى أن هذه الممارسات السلبية تمثلت في شراء كميات زائدة عن الحاجة، إلى جانب تخزين بعض الموزعين لكميات كبيرة من المنتج؛ أملا في بيعه بأسعار أعلى بحجة الندرة.