الصحة العمانية تعلن شفاء رضيع من فيروس كورونا



أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الثلاثاء، تعافي طفل يبلغ من العمر (سنة ونصف) كان مصابا بفيروس كورونا المستجد، بعد انتقال الإصابة له من أحد والديه.

وأكدت الوزارة - في بيان، أوردته من وكالة الأنباء العمانية، اليوم - أن ما يدعو للتفاؤل أن الطفل بخير الآن، وقد غادر المستشفى بعد استقرار حالته الصحية، داعية إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم التهاون في التعامل مع الفيروس وحماية الأطفال والكبار من الاختلاط قدر الإمكان.

وكان الطفل عند دخوله للمستشفي، يعاني من سرعة في التنفس وكحة بسيطة، وتم وضعه تحت الملاحظة يومين لعمل الفحوصات والأشعة والعناية الطبية اللازمة.