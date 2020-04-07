حماس تدعو المجتمع الدولي لتزويد غزة بمعدات مواجهة كورونا

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دعت حركة حماس اليوم الثلاثاء إلى تحرك دولي لتزويد قطاع غزة بمعدات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وحث الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في بيان تلقت وكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، المجتمع الدولي في يوم الصحة العالمي على "رفع الحصار عن قطاع غزة، وتزويده بالمعدات اللازمة لتأمين متطلبات الرعاية الصحية".

وأكد القانوع على ضرورة أن "يلتفت العالم لحصار قطاع غزة الذي يفتقد للمعدات الأساسية والمستلزمات الطبية لمواجهة جائحة كورونا".

وكانت وزارة الصحة في غزة أطلقت الليلة الماضية نداء استغاثة لكافة الجهات المعنية لتوفير مواد الفحص المخبري لفيروس كورونا التي قالت إنها ستنفد خلال ساعات من المختبر المركزي في القطاع.

وسجل قطاع غزة 13 إصابة بفيروس كورونا حتى الآن من أصل 260 حالة مكتشفة في الأراضي الفلسطينية.

وتحاصر إسرائيل القطاع الذي يقطنه زهاء مليوني نسمة منذ منتصف عام 2007 فيما حذرت منظمات دولية من تداعيات كارثية حال انتشار الفيروس بين سكانه في ظل ضعف المنظومة الصحية فيه.