إياتا يتوقع نفاد السيولة النقدية لشركات الطيران قريبا بسبب كورونا

قال اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا)، اليوم الثلاثاء، إن السيولة النقدية للعديد من شركات الطيران قد تنفد إذا استمر الطلب العالمي على السفر الجوي عند خط ثابت وسط تفشي جائحة فيروس كورونا.

وأضاف بريان بيرس، كبير الاقتصاديين في إياتا، في بيان، أن شركات الخطوط الجوية لديها سيولة مالية تكفيها لشهرين فقط في المتوسط.

وأردف بيرس أن إلغاء رحلات الطيران حول العالم تسبب في انخفاض الدخل العالمي للصناعة خلال الشهر الماضي.

وتابع أن الربع الثاني من عام 2020 سيكون أسوأ، حيث يمكن للشركات أن تتوقع تسديد ما يصل إلى 35 مليار يورو (38 مليار دولار) قيمة ثمن التذاكر التي تم اعادتها.

وانخفض عدد الرحلات الجوية في جميع أنحاء العالم بنسبة 70% مقارنة بالعام الماضي، كما أن الوضع في أوروبا خطير بشكل خاص ، حيث تقل الرحلات الجوية التي تعمل بنسبة 90% عن عام 2019.

وقال اتحاد النقل الجوي الدولي إن آثار وباء كورونا تعرض حاليا 25 مليون وظيفة في أنحاء العالم للخطر منها 7ر2 مليون وظيفة مرتبطة مباشرة بشركات الطيران.