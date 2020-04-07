وزارة الصحة البريطانية: 786 وفاة بفيروس كورونا الثلاثاء

قالت وزارة الصحة والرعاية الإجتماعية الثلاثاء أن عدد الوفيات اليوم نتيجة الإصابة بفيروس كورونا في بريطانيا 786 شخصا وهو الأعلى منذ إنتشار المرض.

وأضافت الوزارة في بيان رسمي أن الوفيات نتيجة للمرض وصلت إلى 6,159 شخصا منذ ظهور المرض حتى الآن.

كانت أعداد الوفيات نتيجة لهذا المرض قد إرتفعت حتى الخامسة من مساء أمس إلى 6000 شخصا بعد أن كانت 5373 شخصا أول أمس.

وأشارت الوزارة إلى أنه حتى التاسعة من صباح اليوم جرى التحليل ل 213,181 شخصا والذين ثبت أن 55,242 شخصا مصابون بهذا المرض.

وبشكل كلي فقد جرى التحليل ل 266,694 شخصا حتى اليوم ومنهم 14,006 تحليل جرت أمس الإثنين.

جاء هذا بينما لا يزال رئيس الوزراء بوريس جونسون في حالة "مستقرة" في الرعايا المركزية بسبب المرض.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت إنجلترا وإسكتلندا وأيرلندا الشمالية وويلز عن الحالات الجديدة للوفيات بفيروس كورونا أو كوفيد-19، وفي حال جمع الأعداد التي ذكرتها الخدمات الصحية الأربع فإن الإجمالي يصل إلى 854 شخصا لكن في وقت لاحق أعلنت الأرقام الرسمية والتي أشارت إلى إرتفاع الحالات إلى 786 فقط في أنحاء المملكة المتحدة، وفق صحيفة "إيفنينج ستاندارد" البريطانية.