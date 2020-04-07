حماس تطالب إسرائيل بخطوات عملية لتحريك ملف جنودها الأسرى بغزة

طالبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الثلاثاء، إسرائيل بـ"خطوات عملية" لتحرك ملف جنودها الأسرى في غزة.

وصرح الناطق باسم حماس حازم قاسم بأن الحركة "ستتعامل بشكل مسؤول مع أي استجابة فعلية وحقيقية للمبادرة التي طرحها رئيس الحركة في غزة يحيى السنوار بخصوص الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها".

وأضاف قاسم بحسب ما نقلت عنه وكالة "صفا" المحلية أن حماس "تؤكد على مبادرة السنوار بأن يقوم الاحتلال بإطلاق سراح أسرى من كبار السن والنساء والمرضى والأطفال مقابل أن تقدم خطوة إيجابية في الموضوع".

وتابع الناطق باسم حماس قائلا "الكرة الآن في ملعب حكومة الاحتلال بأن تتخذ خطوات عملية بالخصوص".

وجاء ذلك بعد أن نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تغريدة أعلن فيها أنه "جاهز لتحريك سريع للملف عبر وسطاء لاستعادة القتلى والمفقودين في غزة".

وقبل أيام أعلن السنوار أنه "يمكننا أن نقدم تنازلًا جزئيًا في ملف جنود الاحتلال الأسرى لدى حماس مقابل إفراجه عن الأسرى الفلسطينيين كبار السن والمرضى والنساء والأطفال، كمبادرة إنسانية في ظل أزمة فيروس كورونا".

وسبق أن أعلنت حماس أنها تحتجز 4 جنود إسرائيليين من دون أن تحدد مصيرهم وتطالب بالإفراج عنهم في اتفاق تبادل، فيما تقول إسرائيل إن اثنين من الجنود قتلى، وتعتقل إسرائيل أكثر من 5 آلاف أسير فلسطيني.