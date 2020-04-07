وزير الداخلية الفرنسي: المصابون الجدد بكورونا خالفوا الحجر المنزلي



بينما دخلت فرنسا الأسبوع الرابع من تدابير الاحتواء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في فرنسا، اعتبر وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستنر أن المصابين الجدد بالفيروس خالفوا تدابير الحجر المنزلي لاحتواء انتشار الفيروس، مشددا فى الوقت ذاته على أن الفرنسيين من أكثر الشعوب التي احترمت إجراءات الحجر.

وقال كاستنر خلال مقابلة مع محطة "فرانس.إنفو" التليفزيونية الفرنسية، الاثنين، رداً على المنتقدين لسلوك الفرنسيين، إن "65 مليون فرنسي يحترمون بشكل عام الحجر بشكل جيد"، معترفًا بأنه "ربما توجد أماكن نرى فيها سلوكًا سخيفًا".

وأشار كاستنر إلى أنه بشكل ملموس تم إصدار ما يقرب من 480 ألف غرامة انتهاك لتدابير الحجر، مقابل استخراج 8.2 مليون تصريح الخروج من المنزل منذ بداية فترة تدابير 17 مارس الماضي، موضحاً أن الفرق بين الرقمين يؤكد التزام الفرنسيين.

وأكد كاتستنر أن "الفرنسيين هم من بين شعوب العالم كله، الأكثر احتراماً للحجر"، مضيفاً: "لكن الفرنسيون الذين يغريهم الخروج للعودة إلى رؤية الشمس، فإن الطقس ليس سبباً للخروج، إننا في معركة، موضحاً أن الخطر الأكبر هو التراخي أو الاستهانة بالوضع".

وتابع: "أولئك الذين دخلوا المستشفى اليوم، ووحدات العناية المركزة، هم الذين لم يحترمو الحجر فى بدايته"، في إشارة إلي المصابين الجدد بكورونا.

وأوضح كاستنر أنه شدد على رؤساء مديرية الشرطة في الأقاليم تغليظ تدابير الاحتواء.

وارتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بـ"(كوفيد-19) في فرنسا إلى 8911 حالة في المستشفيات، و2417 في دور رعاية المسنين، وخلال الـ24 ساعة الأخيرة سجلت فرنسا 833 حالة وفاة جديدة.

بدوره، قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران إن وضع الوباء في فرنسا مازال يتفاقم، موضحاً أن فرنسا تحطم كل يوم الرقم القياسي في عدد المرضى الذي دخلوا وحدات العناية المركزة".

وأضاف فيران لمحطة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية، "لم نصل بعد إلى ذروة الوباء، لكن الوضع يتفاقم كل يوم".

من جانبها، أشارت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، إلى احتمال استخدام الهواتف الذكية ونظام تحديد المواقع بتقنية (جي.بي.إس) لمكافحة فيروس كورونا المستجد، رغم انتهاك تلك الإجراءات للخصوصية.

وطورت شركة "جيو4كاست" خدمة تحديد الموقع وأطلقت "كوفي مووف" لتتبع تحركات مرضى كورونا المبلغ عنهم.