محكمة ويسكونسن العليا تبطل أمرا بتأجيل الانتخابات التمهيدية

(د ب أ)

أبطلت محكمة ولاية ويسكونسن الأمريكية العليا أمرا بتأجيل الانتخابات التمهيدية في الولاية إلى حزيران/يونيو، وسط تفشي وباء كورونا، مما يسمح باستمرار الانتخابات، بما في ذلك الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الديمقراطي المقررة اليوم الثلاثاء.

وأصدرت المحكمة قرارا اتخذ بموافقة أربعة أعضاء مقابل رفض عضوين، ضد قرار طارئ من جانب حاكم الولاية، توني إيفرز بتأجيل التصويت حتى 9 حزيران/يونيو، وسط المخاوف الصحية العامة، حسب صحيفة ميلووكي جورنال سنتينل.

وحكمت المحكمة لصالح المشرعين الجمهوريين الذين رفعوا دعوى ضد الأمر، قائلين إن ذلك يعد تجاوزا غير دستوري من جانب حاكم الولاية.