 تسجيل 354 إصابة جديدة بكورونا في الهند - بوابة الشروق
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تسجيل 354 إصابة جديدة بكورونا في الهند

نيودلهي - أ ش أ:
نشر فى : الثلاثاء 7 أبريل 2020 - 9:40 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 7 أبريل 2020 - 9:40 ص

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند إلى 4400 حالة، بعد تسجيل 354 إصابة جديدة خلال الساعات الماضية.

وسجلت الهند، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية اليوم الثلاثاء، ارتفاعا في حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بكورونا لتصل إلى 114 حالة بعد تسجيل 5 حالات جديدة، في حين بلغت حالات الشفاء 325 حالة.

وزادت مناطق الاحتواء للفيروس أو المناطق الأعلى خطورة من 3 إلى 7 داخل العاصمة.

ومن المقرر أن يعقد وزير الدفاع وعدد من الوزراء اليوم اجتماعا لبحث قضية تمديد عملية الإغلاق التي أعلنتها الحكومة في الـ24 من مارس الماضي ولمدة 3 أسابيع، وبحث التداعيات الاقتصادية لعملية الإغلاق على مختلف قطاعات الأعمال.

وأبدت 4 ولايات هندية تأييدها لعملية التمديد منها ولاية أوتار برادش، وهي الأعلى كثافة سكانية.

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