الاتحاد الأوروبي يعتزم تخصيص أكثر من 15 مليار يورو لمكافحة فيروس كورونا

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أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أرسولا فون دير لاين، عن عزم الاتحاد الأوروبي تخصيص أكثر من 15 مليار يورو لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وعبرت أرسولا - في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حسبما نقلت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم/ الثلاثاء/، عن رغبة الاتحاد في ضمان نجاح مكافحة الفيروس عالمياً.

وأوضحت المسؤولة الأوروبية أنه "من خلال الاتحاد والعمل سوياً، يمكننا هزيمة هذا الفيروس".

وأصبحت بعض دول الاتحاد الأوروبي خلال الأيام الماضية تحت الإغلاق بعد تفشي الفيروس في عدد من دولها.