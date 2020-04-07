تركيا تسجل 76 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و3892 إصابة

أعلنت السلطات التركية تسجل 76 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و3892 إصابة.

أفادت ذلك قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الثلاثاء.

وتسجل تركيا ارتفاعا ملحوظا على نحو متزايد في أعداد المصابين والوفيات جراء كورونا في مؤشر على تفاقم الأوضاع الصحية.