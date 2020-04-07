ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 11 ألفا و8 أشخاص

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، وصول عدد وفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل الولايات المتحدة إلى 11 ألفا و8 أشخاص على الأقل حتى الآن.

وأضافت الجامعة، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم، أن عدد مصابي الفيروس داخل الولايات المتحدة بلغ 368 ألفا و449 شخصا.

وكانت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية قد أعلنت أمس وصول عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة وصل إلى 337 ألفا و646 حالة على الأقل وأن 9648 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم في الولايات المتحدة جرّاء الفيروس.