المغرب: شفاء وزير النقل والماء من فيروس كورونا ومغادرته المستشفى

تماثل وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المغربي عبد القادر اعمارة، للشفاء من فيروس "كورونا" المستجد، والذي اكتشفت إصابته به عقب عودته من مهام رسمية في دول أوروبية.

المسؤول الوزاري غادر المستشفى، والذي دخل إليه الأسبوع الماضي بعد تدهور وضعه الصحي، حيث كان في ببيته عقب اكتشاف إصابته بـ"كوفيد 19".

وكشفت التحاليل المخبرية التي أجريت للوزير خلو جسمه من فيروس كورونا المستجد، ليتقرر السماح له بمغادرة المستشفى والعودة لبيته.

وكانت الوزارة أصدرت بيانا أعلنت فيه إصابة الوزير بالفيروس، وأكدت أن الأعراض التي برزت عليه بسيطة ولا تدعو للقلق، وأنه يمارس مهامه الاعتيادية باستعمال كافة الوسائل التقنية التي تتيح الاشتغال عن بعد.