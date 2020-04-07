بوينج تتوقف عن إنتاج طائرات دريملاينر بولاية ساوث كارولينا

(د ب أ)

توقفت شركة بوينج الأمريكية العملاقة للطائرات عن إنتاج سلسلة "دريملاينر" طويلة المدى في ولاية ساوث كارولينا بسبب أزمة فيروس كورونا.

وقال براد زاباك، المدير العام لبرنامج دريملاينر 787، إنه يتعين على الشركة تقييم تأثير فيروس كورونا المستجد على جدارة سلسلة التوريد العالمية لها، و"التأثير المضاعف" لذلك على برنامج 787 بأكمله.

وأضاف: "نلتزم بالتركيز على صحة وسلامة زملائنا في الفريق أثناء تقييم انتشار الفيروس عبر الولاية".

وبالتالي، تم تعليق العمليات في مصنع نورث تشارلستون من 8 نيسان/أبريل وحتى إشعار آخر.

وكانت الشركة المصنعة للطائرات أعلنت مساء الأحد أن توقف الإنتاج في مصانعها بولاية واشنطن سيجري تمديده إلى أجل غير مسمى.

يشار إلى أن شركة بوينج المتعثرة واجهت سلسلة من الأزمات قبل تفشي فيروس كورونا، خاصة بسبب توقف استخدام طائراتها من طراز 737 ماكس بعد حادثين في إندونيسيا وإثيوبيا أسفرا عن مقتل أكثر من 300 شخص.



