 إدراج لقاح روسي مضاد لـ«كورونا» على قائمة لقاحات الصحة العالمية الواعدة - بوابة الشروق
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إدراج لقاح روسي مضاد لـ«كورونا» على قائمة لقاحات الصحة العالمية الواعدة

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 7 أبريل 2020 - 2:48 م | آخر تحديث : الثلاثاء 7 أبريل 2020 - 2:48 م

أعلن معهد سانت بطرسبرج لأبحاث اللقاحات والأمصال، اليوم الثلاثاء، أن اللقاح الذي يتم تطويره بالتعاون مع الوكالة الطبية البيولوجية الفيدرالية الروسية، أدرج على قائمة اللقاحات الواعدة لمنظمة الصحة العالمية.

وذكر المعهد - في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - أن "اللقاح المرشح لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والذي يتم تطويره من قبل الوكالة الطبية البيولوجية الفيدرالية الروسية، مدرج في قائمة اللقاحات الواعدة لمنظمة الصحة العالمية".

وأعلنت مديرة الوكالة الطبية البيولوجية الفيدرالية الروسية، فيرونيكا سكفورتسوفا، في الـ27 من مارس الماضي، أن اللقاح الذي تقوم الوكالة بتطويره ضد فيروس "كورونا" المستجد سيظهر، وسيكون جاهرًا بعد 11 شهراً.

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