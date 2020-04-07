المحكمة العليا الأسترالية تبرئ الكاردينال بيل من اتهامات بالاعتداء على أطفال

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(د ب أ)

نجح وزير خزانة الفاتيكان السابق، الكاردينال جورج بيل ، الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة ست سنوات لإدانته بالاعتداء الجنسي على أطفال، في إبطال إدانته بالمحكمة العليا الأسترالية.

وسيجري إطلاق سراح بيل /78 عاما/ فورا اليوم الثلاثاء، بعد أن قضى أكثر من 400 يوم خلف القضبان.

وأصدرت الحكم رئيسة القضاة سوزان كيفيل في قاعة محكمة شبه فارغة في بريسبان بسبب قيود التباعد الجسدي بسبب فيروس كورونا.

وسُمح بالاستئناف وأمرت المحكمة العليا "بإلغاء أحكام الإدانة الصادرة بحق بيل وإصدار أحكام البراءة محلهاا" ،حسبما جاء في بيان أرسل إلى وسائل الإعلام.



