تحويل كاتدرائية ضخمة بنيويورك إلى مستشفى ميداني في ظل وباء كورونا

تجرى الاستعدادات حاليا لتحويل كاتدرائية ضخمة في نيويورك إلى مستشفى ميداني، حيث تؤدى أعداد المرضى بفيروس كورونا المستجد إلى نفاد الطاقة الاستيعابية لنظام الرعاية الصحية في المدينة.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن القائمين على الكاتدرائية أمس الاثنين القول إن كاتدرائية سانت جون في مانهاتن، أحد أكبر الكنائس في العالم، ستستضيف 200 مريض على الأقل في الخيام الطبية التي سيتم نصبها في صحن الكاتدرائية الذي يبلغ طوله 200 متر بحلول نهاية الأسبوع الجاري.

وقال كليفتون دانيال، كبير الكهنة بالكاتدرائية، للصحيفة إن الطاقم الطبي من المستشفى المجاور سيستخدم سرداب الكاتدرائية.

وأضاف دانيال إنها ستكون المرة الأولى التي يستخدم فيها المبنى كمستشفى.

ولم يتضح ما إذا كان المرضى بكوفيد- 19، وهو المرض التنفسي الذي يسببه فيروس كورونا المستجد ، سيتم علاجهم هناك أم لا .

وسجلت ولاية نيويورك الأمريكية أعلى معدل يومي لوفيات كورونا وفقا لما أعلنه اندرو كومو حاكم الولاية في مؤتمره الصحفي اليومي اليوم الثلاثاء.

وأوضح كومو أن عدد الوفيات الجديدة بالفيروس بلغ 731 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات في الولاية المتضررة بشدة من الجائحة إلى نحو 5500 حالة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

ووصل إجمالي الحالات الإيجابية في الولاية إلى أكثر من 138 ألف حالة.

وأكد كومو أنه يبدو أنه قد تم الوصول إلى ذروة الأزمة في نيويورك، مشيرا إلى أن عدد المرضى الذين يتلقون العلاج من المرض في المستشفيات لم يعد يرتفع بقوة خلال الفترة الأخيرة.