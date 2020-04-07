تقرير: ارتفاع عدد الجرائم اليمينية المتطرفة في ألمانيا عام 2019

ارتفع عدد الجرائم ذات الدوافع اليمينية المتطرفة في ألمانيا العام الماضي.

وجاء في رد وزارة الداخلية الألمانية على طلب إحاطة من خبيرة الشؤون الداخلية في الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، إرينه مياليك، أن سجل البلاغات الجنائية للشرطة صنف العام الماضي 22337 جريمة على أنها ذات دوافع سياسية بخلفية يمينية متطرفة.

وبحسب الرد، الذي نشرته صحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الثلاثاء، فإن معظم هذه الجرائم تقع في نطاق الترويج وإثارة الفتن، بينما تم تسجيل نحو ألف منها كشروع في عنف أو جرائم عنف تمت بالفعل، مثل التسبب في إصابات جسدية أو جرائم قتل في بعض الحالات.

وبلغ عدد الجرائم ذات الدوافع اليمينية المتطرفة التي سجلتها الشرطة عام 2018 (20431 جريمة)، وفي 2017 (20520 جريمة)، بينما تراجع عدد جرائم العنف المتضمنة في هذه البيانات من 1156 جريمة عام 2018 إلى 986 جريمة عام 2019.

وأكدت الحكومة الألمانية أن الأعداد المذكورة بالنسبة لعام 2019 مؤقتة، ومن الممكن أن تخضع لتعديلات. ومن المنتظر أن تعلن وزارة الداخلية عن الأعداد النهائية في مايو المقبل.

وبحسب البيانات، ارتفع عدد الجرائم ذات الدوافع المعادية للسامية في ألمانيا، حيث سجلت الشرطة 2032 جريمة كانت تستهدف يهودا أو منشآتهم، مقابل 1799 جريمة معاداة سامية مسجلة عام 2018.