إزالة 5 حالات تعد على أراضي زراعية بقرى مركز ناصر شمال بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في ملف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة، مع التركيز على إزالة التعديات في المهد.

وفي هذا السياق أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، تحت إشراف محمد بكري رئيس الوحدة المحلية، 5 حالات على مساحة 4.5 قراريط أرض زراعية بقرى: دنديل وأشمنت وطحا، وذلك بالتعاون بين الوحدة المحلية ومسؤولى الزراعة،حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

وشدد المحافظ على استمرارية حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بجميع مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن، ومديرية الزراعة، والأجهزة الرقابية للحفاظ على الرقعة الزراعية، موجها بضرورة عدم تكرار هذه التعديات في تلك المناطق، واتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين والمتعدين على أملاك الدولة، وذلك بالتوازي مع متابعة الوحدات المحلية لتنفيذ قرارات الحكومة الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.