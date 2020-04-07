حملة أمنية ضد اليمين المتطرف في ولاية هيسن الألمانية

شنت الشرطة الألمانية حملة مداهمات وتفتيش ضد أوساط يمينية متطرفة في ولاية هيسن غربي البلاد.

وأشار وزير الداخلية المحلي للولاية، بيتر بويت، اليوم الثلاثاء، في مدينة فيسبادن، إلى تفتيش منازل لأوساط يمينية متطرفة في الولاية ومصادرة أدوات تحمل رموزا يمينية متطرفة وأسلحة حربية ونارية.

وبحسب البيانات، شارك في الحملة نحو 90 شرطيا، من بينهم قوات خاصة.

وقاد الحملة المكتب المحلي للشرطة الجنائية، وبحسب البيانات، تم تفتيش 6 منازل اليوم، ومنزلا آخرا يوم الخميس الماضي.

وقال بويت: "حتى في زمن الوباء سنواصل الضغط على اليمينيين المتطرفين، سنستمر في مكافحة التطرف بكل حسم".