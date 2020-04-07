وسط انتشار فيروس كورونا في معظم دول العالم، ودخول المصابين للمستشفيات العامة لتلقي العلاج؛ تغيرت خطط النساء، بما فيهن البريطانيات، في طرق إجراء عمليات الولادة؛ فاتجهن إلى العيادات الصغيرة أو المنازل، خوفا من إصابتهن أو أطفالهن بالوباء، الذي أودى بحياة الآلاف، ولحق بأكثر من 1.3 مليون مصاب حول العالم حتى الآن.

كلير ساندبروك، البالغة من العمر 39 عاما، والقاطنة في مدينة كارديف بويلز، كان من المقرر أن تلد في وحدة بإحدى المستشفيات البريطانية الكبيرة، لتتفاجأ بتخصيصها كوحدة لعزل للنساء الحوامل المصابات بالفيروس، وينتهى بها المطاف، في جناح الولادة العادية بمستشفى المدينة الجامعي.

وتعبر الأم عن خوفها الزائد بعد تغيير خطط ولادتها، إلى مكان غير مهيأ كثيرا لاستقبال حالتها، إذ كانت تعاني من مقدمات الارتعاج، وهي حالة يصاحب الحمل فيها ارتفاع ضغط الدم، وفي بعض الحالات قد يضر بالأم والجنين، وفقا لما نقلته شبكة "بي بي سي" البريطانية".

ولكن بعد أسبوع من الولادة، قالت كلير: "شعرت بالارتياح عندما أفقت واطمئننت على ابنتي ليلى، لأنني كنت أشعر بالقلق الشديد عليها"، وتوضح كلير أن من المميزات أنه سُمح لزوجها بالتواجد معها قبل دخول غرفة العمليات، وسُمح له بالعودة لزيارتها بعد ولادة الطفل، في الوقت الذي لا يسمح للزائرين بدخول المستشفيات.

أما راشيل أوين، البالغة من العمر 32 عاما، كان من المقرر أن تلد في المستشفى الجامعي في كارديف، قبل أن يخبروها، الأسبوع الماضي، أن الوحدة المخصصة للولادة، أُغلقت لإعطاء الأولوية لرعاية مرضى الفيروس.

واضطرت راشيل، إلى تغيير خططها وتقرر ولادة مولودها الثاني في المنزل، وتستأجر حمام للولادة في شقتها، موضحة أنها الطريقة الوحيدة ليكون زوجها حاضرا معها، لأن الوحدات الصحية أو المستشفيات التي لن تمكن زوجها من البقاء بجانبها.